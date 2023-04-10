Продажи чипов в мире рекордно упали

Продажи чипов в феврале во всем мире упали на 20,7% - до $39,7 млрд в сравнении с $50 млрд за февраль прошлого года, следует из отчета, опубликованного американской Ассоциацией полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным организации World Semiconductor Trade Statistics, на которые ссылается ассоциация, в феврале в сравнении с январем продажи чипов снизились на 4% (с $41,3 млрд).

На региональном уровне годовой объем продаж полупроводников в феврале немного увеличился в Японии (1,2%), но снизился в Европе (-0,9%), Америке (-14,8%), Азиатско-Тихоокеанском регионе(-22,1%) и Китае (-34,2%). Ежемесячные же продажи снизились во всех регионах, больше всего в Китае (-5,9%) и Америке (-5,3%), отмечается в релизе.

По словам президента SIA Джона Ньюфера, к снижению реализации чипов привели рыночная цикличность и макроэкономические препятствия. Тем не менее, указал эксперт, средне- и долгосрочные перспективы рынка остаются радужными благодаря растущему спросу на ряде рынков.

Ассоциация полупроводниковой промышленности представляет около 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и примерно 66% производителей чипов из других стран.

В прошлом году США ввели ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай.