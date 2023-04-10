В Китае представлен очередной клон iPhone

Китайский бренд Gionee анонсировал на внутреннем рынке смартфон F1 Plus, который получил внешнее сходство с флагманскими моделями iPhone. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка оснащается 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц. За производительность в Gionee F1 Plus отвечает бюджетный чип Unisoc T610, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон также предлагает аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой "медленной" зарядки мощностью 10 Вт.

Несмотря на то, что на задней панели устройства отчетливо видны три модуля камеры, два из них - муляжи. Единственный датчик получил разрешение 13 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп установлена в вырезе "челке", как в iPhone 14.

Также заявлено наличие сканера отпечатка пальцев на боковой панели, 3,5-мм аудиоразъема и Android 12. Стоимость Gionee F1 Plus начинается от 1,1 тыс. юаней.