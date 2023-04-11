Китайский техногигант Baidu подал в суд на Apple

Китайский технологический гигант Baidu подал в суд на Apple и ряд разработчиков в рамках борьбы с фейковыми приложениями чат-бота Ernie bot в App Store. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Baidu подал в Народный суд Пекина Хайдянь иск против Apple и разработчиков приложений Ernie bot, которые не имеют к чат-боту никакого отношения. Ernie bot - это чат-бот на базе искусственного интеллекта, аналогичный ChatGPT и Google Bard.

Ernie bot пока доступен только для ограниченного круга пользователей. На данный момент App Store можно найти как минимум четыре фейковых приложения Ernie bot. Baidu предупреждает пользователей о том, что не стоит покупать коды доступа для тестирования чат-бота у сторонних продавцов. Доступ к тестированию можно получить только от самой компании по запросу.

Компания Apple пока никак не прокомментировала ситуацию и не объяснила, как подобные приложения прошли модерацию в App Store.