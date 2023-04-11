Мировой рынок компьютеров обрушился

Падение спроса на ноутбуки в начале 2023 года заставило Apple на время приостановить производство чипов M2. Как стало известно, продажи компании из Купертино в первом квартале упали более чем на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Что известно

По данным аналитического агентства IDC, лидером рынка настольных компьютеров и ноутбуков является компания Lenovo. В отчётном периоде она продала на 30,3% меньше устройств, чем в базисном - 12,7 млн против 18,3 млн единиц. Доля составила 22,4%, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Второе место занимает HP. Компания контролировала в первом квартале 21,1% рынка, продав 12 млн компьютеров, что на 24,2% меньше, чем в первом квартале 2022 года. Тройку замыкает Dell с долей 16,7% и продажами 9,5 млн единиц (-31%).

Apple смогла реализовать лишь 4,1 млн компьютеров за три месяца 2023 года. Продажи в сравнении год к году упали на 40,5%. Доля компании сократилась с 8,6% до 7,2%. ASUS замыкает пятёрку. Тайваньский гигант продал 3,9 млн компьютеров (-30,3%) и занял 6,8% рынка.

Всего в первом квартале было продано 56,9 млн готовых настольных ПК и ноутбуков, что на 29% меньше, чем год назад (80,2 млн единиц). Аналитики IDC связывают падение спроса с ухудшающей макроэкономической обстановкой и избыточными запасами продукции на складах.