Apple отменила выход своего нового устройства

Компания Apple отказалась от планов выпускать 27-дюймовый mini-LED монитор. Об этом сообщает портал Macrumors со ссылкой на инсайдера Росса Янга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Янга, Apple не станет выпускать 27-дюймовый монитор по неизвестным причинам. При этом компания в прошлом году заказывала матрицы, что указывало на активную разработку устройства. Выпустит ли Apple когда-нибудь 27-дюймовый mini-LED монитор, или этот проект был отменен навсегда, не уточняется.

Ранее Янг заявлял, что монитор получит матрицу mini-LED и поддержку технологии ProMotion, обеспечивающей частоту обновления изображения до 120 Гц. Ожидалось, что эта модель предлагалась бы как что-то среднее между Apple Studio Display и более дорогим Pro Display XDR.

Apple Studio Display вышел в марте 2022 года, а флагманский монитор Pro Display XDR - в июне 2019 года.