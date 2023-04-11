Эксперт рассказал о малоизвестных функциях смартфона

В последние годы возможности смартфонов серьезно расширились, однако новые функции зачастую остаются незамеченными. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Он объяснил, что значительная часть нововведений не рекламируется напрямую, и, чтобы узнать о них, необходимо всякий раз изучать подробное описание обновлений. К тому же не все режимы активируются по умолчанию - в таком случае придется сперва отыскать нужный раздел в настройках.

Так, с развитием искусственного интеллекта во многих устройствах появилась функция автоматизации привычек. С ее помощью можно задать индивидуальные сценарии работы смартфона: например, настроить время смены оформления на темное и включения режима "не беспокоить".

По словам Мясоедова, приятно удивить могут не только новые функции, но и давно известные. Если раньше голосовые помощники были не самым эффективным инструментом, то сейчас с их помощью можно практически полноценно управлять смартфоном, не прикасаясь к нему: отправлять надиктованные сообщения, искать информацию и даже переключаться между сетями Wi-Fi.

Производители гаджетов уделяют особое внимание защите персональных данных своих клиентов. Для этого предназначен демонстрационный режим, который позволяет спокойно передавать гаджет в чужие руки, показывать фото и видео, не опасаясь, что собеседник поддастся искушению заглянуть куда-то еще. Функция активируется либо через комбинацию клавиш, либо в командном центре, после чего для просмотра становится доступна только уже открытая страница, во всех остальных случаях устройство будет запрашивать пароль.

"Среди прочего для повышения безопасности трубка может мониторить ваше местоположение и при появлении в зоне публичных Wi-Fi превентивно блокировать экран, а дома, наоборот, снимать ограничение", - поделился собеседник агентства.

Наконец, отметил Мясоедов, в условиях санкций облегчить работу с недоступными для скачивания приложениями может функция создания ярлыков. При наличии адаптированного под смартфон сайта достаточно добавить ссылку быстрого доступа на главный экран - со скоростным интернетом разница в использовании будет почти не заметна.