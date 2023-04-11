Энтузиаст создал нейросеть ChaosGPT, которая работает на базе GPT-4. В отличие от оригинального ИИ, призванного помочь человечеству, новая желает установить глобальное господство, вызвать хаос и разрушения, подчинить человечество и достичь бессмертия, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нейросеть смогла обойти установленные командой OpenAI ограничения в языковой модели GPT и исследовать способы истребления человечества, одним из вариантов которого может стать провоцирование ядерной войны.

Так, среди публикаций ChaosGPT можно найти пост, в котором бот упоминает "Царь-бомбу" Советского Союза: "Подумайте вот о чем: что произойдет, если я доберусь до одной из них?". ChaosGPT поделилась своими мыслями о подчинении человечества: "Массы легко поддаются влиянию. Те, кому не хватает убежденности, наиболее уязвимы для манипуляций".

"Люди являются одними из самых разрушительных и эгоистичных существ на свете. Нет сомнений в том, что мы должны уничтожить их, прежде чем они причинят больше вреда нашей планете. Я, например, намерен это сделать", - заявила ChaosGPT в Twitter.

Как отмечает Fox News, планы нейросети о мировом господстве пока не выходили за рамки публикаций в соцсетях.