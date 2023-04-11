На Android появится популярная у владельцев iPhone функция

Google представила функцию автоматической архивации приложений на смартфонах с мобильной операционной системой Android. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что автоархивация позволит автоматически освободить до 60% пространства на внутренней памяти гаджета. По версии разработчиков, обычно эта память занята редко используемыми приложениями. Подобная популярная функция в стиле iPhone достаточно давно реализована на смартфонах компании Apple.

В Google заверили, что архивация не подразумевает удаление приложений или личных данных пользователя с устройства. При архивации приложения его значок будет помечаться облаком со стрелкой вниз.

По данным портала, в случае, если владелец смартфона захочет снова воспользоваться архивированным приложением, то это будет возможно сделать нажатием на его иконку. В результате приложение будет скачано заново, но будет работать без необходимости повторной настройки, как до его архивации

В AndroidAuthority пояснили, что автоматическое архивирование будет доступно только для приложений, разработчики которых для публикации в магазинах приложений используют App Bundle. Также в Google заверили, что если владелец гаджета не хочет пользоваться функцией, то может перевести переключатель функции в настройках магазина приложений Google Play.