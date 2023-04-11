Пользователь чат-бота ChaosGPT поставил перед нейросетью задачу уничтожить человечество, после чего искусственный интеллект (ИИ) разработал план для достижения цели. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из пользователей сети поставил перед чат-ботом несколько задач, в числи которых были уничтожение человечества и разрушение мира, установление глобального господства над людьми, создание мирового хаоса и достижение бессмертия.

Для выполнениях задач по уничтожению человечества нейросеть проанализировала имеющееся в мире ядерное оружие и привлекло к помощи остальных ботов с ИИ.