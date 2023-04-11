В Windows впервые за 30 лет изменили режим работы популярной клавиши

Компания Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11 KB5025310, в которой участники тестирования заменили изменение режима работы клавиши Print Screen для создания скриншотов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что по умолчанию на стандартных клавиатурах для ПК и ноутбуков с Windows клавишу PrtScr можно нажать, чтобы быстро сделать снимок экрана и сохранить его в буфер обмена. Такое поведение кнопки было стандартным в течение 30 лет.

При этом в новой тестовой сборке Microsoft сделала так, что нажатие клавиши PrtScr открывает инструмент Snipping Tool ("Ножницы") для редактирования, вместо сохранения скриншота в буфер обмена.

Отмечается, что KB5025310 изменяет поведение клавиши по умолчанию для всех пользователей. Чтобы восстановить классическую клавишу Print Screen, нужно перейти в "Настройки", зайти в раздел "Универсальный доступ", выбрать пункт "Клавиатура" и изменить настройку на классическую.