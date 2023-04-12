Смартфоны Android теперь смогут автоматически избавляться от «ненужных» приложений

Компания Google сообщила о начале распространения новой функции для смартфонов на операционной системе Android. Она станет доступна всем пользователям Google Play, независимо от установленной версии Android, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Функция под названием Auto-archive (автоматическое архивирование) позволяет уменьшить размер неиспользуемых приложений без потери сохраненных данных. Как отмечают в Google, это позволит сократить количество удалений приложений с устройств.

Когда пользователь устройства с заполненной памятью попытается установить новое приложение, он увидит предложение активировать новую опцию автоматического архивирования. Как обещают в Google, это позволит автоматически освободить до 60% пространства для хранения приложений.

С помощью автоматического архивирования редко используемые приложения могут быть частично удалены с устройства, сохранив при этом значок приложения и личные данные пользователя. При необходимости приложение можно повторно загрузить. Если, конечно, оно всё еще доступно в Google Play.