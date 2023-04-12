Пользователи Windows 11 пожаловались на «Проводник»

Пользователи актуальной ОС от Microsoft рассказали о проблеме со встроенной программой "Проводник". Об этом сообщает издание TechSpot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов портала, посетители Reddit обратили внимание на неполадку еще в начале 2023 года. Пользователи пожаловались, что встроенный файловый менеджер перестал закрываться - время от времени "Проводник" самостоятельно выходит на передний план рабочего стола, что отвлекает от взаимодействия с ОС. Авторы медиа подтвердили, что ошибка актуальна до сих пор.

В публикации на Reddit отмечалось, что программа может открываться в качестве основного окна несколько раз за день. По словам специалистов, это не критическая ошибка, однако она мешает работать с системой. Авторы отметили, что особенно неприятно, когда окно с "Проводником" выходит на передний план параллельно с запущенной игрой.

В качестве временного способа решения проблемы журналисты рекомендовали принудительно закрывать файловый менеджер после каждого взаимодействия с ним. В Microsoft заявили, что знают об ошибке и работают над ее исправлением.