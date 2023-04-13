Минус одно новшество для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Аппараты не получат новые твердотельные сенсорные кнопки.

Apple столкнулась с техническими проблемами, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Похоже, новые iPhone 15 Pro останутся без одной из новых технологий, которую им активно приписывали в последнее время. Как сообщается, аппараты не получат твердотельные сенсорные боковые кнопки взамен обычных.

Аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) говорит, что Apple пока отказалась от этой идеи из-за технических проблем.

Мой последний опрос показывает, что из-за нерешенных технических проблем перед массовым производством обе высокопроизводительные модели iPhone 15 Pro (Pro и Pro Max) откажутся от твердотельных кнопок и вернутся к традиционному дизайну физических кнопок

Это не означает, что Apple не внедрит подобные кнопки в следующем году, но в этом, если данные Куо верны, всё останется по-старому. Собственно, возможно, многим это придётся по вкусу, так как совершенно неясно, насколько удобно будет пользоваться новыми кнопками. Кроме того, вместе с обычными кнопками, как ожидалось, Apple избавилась бы и от привычного переключателя режимов громкости, заменив его на некую настраиваемую кнопку, но тоже твердотельную.