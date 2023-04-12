Apple столкнулась с резким падением продаж

Apple приостановила выпуск чипов M2 в начале 2023 года из-за падения спроса на свои компьютеры. Об этом сообщает корейское издание The Elec, ссылаясь на данные поставщиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что компания полностью перестала создавать новые чипы M2 с января по февраль 2023 года. Apple возобновила производство в марте, но на уровне вдвое ниже, чем в прошлом году.

Доходы Apple от продаж Mac за последний квартал 2022 года составили $7,7 млрд, что на 30% меньше, чем за тот же период годом ранее - $10,9 млрд. Тим Кук, глава Apple, признал, что компания столкнулась с "трудной ситуацией". По его словам, рынок персональных компьютеров уменьшается, а также на него влияют сложные макроэкономические условия.

Причем на повышение спроса не смогли повлиять и представленные в январе MacBook Pro и Mac mini на базе Apple M2, M2 Pro и M2 Max, которые получили существенный рост производительности по сравнению с предшественниками.