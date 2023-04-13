В Азербайджане ведутся работы по формированию национальных "облачных" технологий.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов в ходе мероприятия на тему "Технологии устойчивого развития: технологии Четвертой промышленной революции и облачные решения".

По его словам, "облачные" технологии, размещенные за рубежом, создают такие проблемы, как зависимость от внешних игроков в области защиты данных.

"Во избежание этих проблем мы отдаем предпочтение "облачным" технологиям, размещенным на территории нашей страны. Со стороны министерства цифрового развития и транспорта и других государственных и частных организаций ведутся работы по созданию "облачных" решений и правительственного облака", - сказал он.

Мамедов также сообщил, что на сегодняшний день 250 госструктур имеют свыше 30 тысяч электронных адресов в более чем 500 доменных именах.

"Мы работаем над созданием новой системы электронной почты для правительственных органов и до конца года ожидается завершить как подготовку проекта, так и перевод госструктур в эту систему", - сказал он.