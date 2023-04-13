Состоялся релиз Android 14

Компания Google выпустила первую бета-версию Android 14 для владельцев смартфонов Pixel 4a 5G и новее. Об этом сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С начала февраля Android 14 был доступен в качестве предварительной версии для разработчиков. Как правило, такие сборки операционной системы нестабильны и предназначены для тестирования приложений. Теперь компания выпустила первую бета-версию новой Android 14 для всех желающих. Официально установить Android 14 могут владельцы фирменных смартфонов Google, начиная с Pixel 4a 5G.

Владельцам Google Pixel рекомендуют учитывать то, что бета-версия операционной системы может иметь ошибки. Для обновления до Android 14 не потребуется проводить сброс до заводских настроек, однако для возращения на стабильную версию - потребуется. Поэтому перед установкой новой системы рекомендуется сохранить на компьютере важные файлы.

Установить Android 14 можно через заводские и OTA-образы, либо зарегистрировавшись в бета-тесте и обновиться "по воздуху".