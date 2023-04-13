Национальное общественное радио покидает Twitter

Национальное общественное радио (NPR) объявило, что отключит свои аккаунты и больше не будет публиковать свои материалы на платформе Twitter, сославшись на недавнее решение его генерального директора Илона Маска обозначить радиостанцию как государственное СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

"Мы не размещаем нашу журналистику на платформах, которые продемонстрировали заинтересованность в подрыве нашего авторитета и понимания общественностью нашей редакционной независимости", - говорится в заявлении издания для газеты The Hill, публикуемого 12 апреля.

На прошлой неделе Twitter, управляемый Маском, навесил на ряд СМИ, получающих некоторое государственное финансирование, ярлык "аффилированных с государством СМИ" - определение, обычно употребляемое в отношении пропагандистских изданий.

Twitter в минувшие выходные убрал определение "аффилированное с государством" и изменил его на "финансируемое правительством" после широкого противодействия, в том числе со стороны Белого дома, который ручался за редакционную независимость NPR от администрации.

Большая часть финансирования NPR поступает от частных спонсоров и взносов пользователей, в то время как меньшую часть они получают от федерального правительства и сотрудничающих радиостанций.

Издание долгое время было мишенью политических правых, а критики осуждали то, что они называют левым уклоном и склонностью обслуживать богатую, обычно высокообразованную и либеральную аудиторию, напоминает The Hill.