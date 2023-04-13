Apple задумала открыть завод в Таиланде

Американская Apple ведет переговоры с поставщиками об открытии завода для производства ноутбуков MacBook в Таиланде. Как сообщает Nikkei, таким образом компания из Купертино продолжает выход из Китая в условиях геополитической неопределенности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поставщики Apple, участвующие в переговорах, имеют производственные комплексы в Таиланде и обсуждают возможную сборку и производство компонентов и модулей для MacBook, рассказали три источника, знакомых с ситуацией.

"Мы предложили альтернативный вариант - производство гаджетов на наших заводах в Таиланде, где по-прежнему есть огромное пространство, которое можно зарезервировать для Apple", - рассказал старший исполнительный директор одного из поставщиков.

По его словам, сборка MacBook будет начинаться во Вьетнаме, а затем завершаться уже на заводе в Таиланде. "Это займет всего два-три дня логистики и таможенного оформления", - заверил топ-менеджер.

Руководитель другого поставщика сообщил, что его компания строит новые заводы в Таиланде для Apple, один из них планируют завершить в этом году.

По версии Nikkei, американский техногигант планирует начать массовое производство MacBook во Вьетнаме в первой половине 2023 года. Таким образом, впервые флагманский гаджет будет производиться за пределами Китая.

По данным источников, Apple уже более года занимается массовым производством "умных" часов Apple Watch в Таиланде, поэтому у компании уже налажены бизнес-процессы в этой азиатской стране.