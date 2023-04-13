Apple запретила более 20 брендам рекламироваться рядом с Apple Store в Индии

Конкуренты Apple не смогут открывать торговые точки и вывешивать баннеры с рекламой своей продукции рядом с первым индийским Apple Store в Мумбаи. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на расследование индийских журналистов из Economic Times, передает Day.Az.

Журналисты выяснили, что Apple получила статус "эксклюзивной зоны" для торгового центра, в котором расположился ее магазин. Он позволил Apple указать в договоре аренды 22 бренда, которые не должны вести коммерческую деятельность рядом с Apple Store.

В список попали почти все бренды, продукция которых так или иначе конкурирует с продукцией Apple. Речь идет о Google, Microsoft, LG, Sony, Bose и не только. В немилость Apple попал даже Twitter, который напрямую никак не пересекается с компанией из Купертино.

В 9To5Mac считают, что Apple решила сторониться Twitter на всякий случай. Якобы в компании опасаются непредсказуемого поведения Илона Маска, которое потенциально может навредить имиджу Apple.

Economic Times пишет, что магазин в Мумбаи, скорее всего, не является уникальным в плане эксклюзивности. Журналисты предполагают, что следующий индийский Apple Store в Дели также будет отгорожен от конкурентов.