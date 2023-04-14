Новый iPhone SE придётся ждать долго

Новый iPhone SE, к сожалению, может задержаться. Согласно данным аналитика Джефа Пу (Jeff Pu) из Haitong International Securities, запуск устройства был отложен на 2025 год, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Связана ли задержка с модемом собственной разработки Apple, который как раз должен быть прописаться в новом iPhone SE, неясно, но это вполне может быть главной причиной.

Также можно предположить, что iPhone SE выйдет попозже, чтобы не мешать продажам базовых iPhone, так как, согласно последним данным, новый iPhone SE будет создан на основе iPhone 14, а это значит, что он получит и весьма современный дизайн, и экран AMOLED.

Так или иначе, если данные Пу верны, текущий iPhone SE останется самым доступным входным билетом в мир смартфонов Apple ещё два года.