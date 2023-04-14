Новшество в Twitter

В Twitter резко увеличили объем текстового сообщения и ввели форматирование шрифта по подписке, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение от социальной сети, передает Day.Az.

"Мы улучшаем возможности письма и чтения в "Твиттере"! С сегодняшнего дня "Твиттер" поддерживает сообщения длиной до 10 тыс. символов с возможностью форматирования текста жирным шрифтом или курсивом", - указано в сообщении.

Отмечается, что возможности форматирования текста появляются у подписчиков Twitter Blue.

В прошлый раз объем текстового сообщения был увеличен с 280 символов до 4000 символов.