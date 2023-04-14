В России создадут первый электрический авиадвигатель

Председатель научно-технического совета компании-разработчика "Эколибри" Алексей Рогозин 14 апреля рассказал, что началось создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Он отметил, что электрический двигатель ЕМ-01 является прототипом первого из семейства авиационных двигателей нового поколения. Планируется использовать его как для создания электрических пассажирских самолетов, включая аппараты вертикального взлета и посадки, так и для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В компании предполагают, что этот набор технологий может быть также востребован в автомобиле- и судостроении.

Рогозин сообщил, что двигатель планируется сертифицировать по требованиям Росавиации и международных авиационных правил. Главной особенностью двигателя ЕМ-01 является электропривод с безредукторной передачей. Такая технология позволяет увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс авиадвигателя.

"При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортонезависимость комплектующих. Планируемая мощность двигателей семейства "Эколибри" составит от 10 до 200 кВт, что позволяет эффективно и безопасно перевозить габаритные грузы и пассажиров", - сообщил он.