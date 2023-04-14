В WhatsApp появится новая функция

Администрация мессенджера WhatsApp рассказала о новых функциях сервиса, которые будут добавлены в ближайшие месяцы. Они будут направлены на усиление уровня приватности и безопасности пользователей, говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прежде всего, при переносе аккаунта WhatsApp на новое устройство теперь от пользователя будет требоваться подтверждение действия на старом устройстве.

"Благодаря этой функции, если кто-то другой попытается перенести ваш аккаунт на новое устройство без вашего ведома, вы получите оповещение", - утверждают в администрации мессенджера.

Кроме того, сообщается о дополнительных мерах проверки всех аккаунтов для защиты от взломов - эта функция будет работать автоматически, не требуя никаких действий от пользователя.

Также в WhatsApp появится функция проверки кодов безопасности в разделе "Шифрование". Это поможет пользователю убедиться в том, что его переписка с собеседником защищена от вторжений извне.