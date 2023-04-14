Новый смартфон Xiaomi сможет «превращаться» в фотокамеру

Компания Xiaomi опубликовала тизер-фото аксессуара к своему новому смартфону Xiaomi 13 Ultra. Об этом сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если верить изображению, то новинка будет представлять собой модульный аксессуар с кнопкой, который будет крепиться к смартфону. В результате Xiaomi 13 Ultra будет ощущаться в руках как небольшой фотоаппарат, что облегчит его использование, если, например, владельцу нужно будет провести небольшую фотосессию или долго что-то снимать.

Как заявил репортер Android Police, предшественник смартфона Xiaomi 12S Ultra ощущался "очень тяжело", особенно при необходимости затяжной фото- или видеосъемки в ландшафтном режиме - его приходилось держать двумя руками сразу, а сам процесс был неудобным. Аксессуар для Xiaomi 13 Ultra позволит рукам не уставать, а кнопка затвора поможет делать снимки без задержек, как если бы владелец использовал обычную "мыльницу".

Официальная премьера Xiaomi 13 Ultra состоится в Китае 18 апреля 2023 года.