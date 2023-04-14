В Microsoft Edge появилась полезная функция

В бета-версии браузера Microsoft Edge появилась функция, которая блокирует автоматически проигрываемые видео и аудио. Об этом сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нововведение позволяет блокировать все автоматически воспроизводимые аудио- и видеофайлы, которые могут встречаться на разных сайтах. Новая функция пока недоступна в стабильной версии браузера, но ее уже можно активировать в настройках Edge Canary в разделе "Файлы cookie и разрешения сайтов".

Microsoft заявляет, что нововведение будет более строгим, чем существующая опция, ограничивающая автовоспроизведение видео.

"Мы услышали ваши просьбы о блокировке автозапуска мультимедиа и рады сообщить, что теперь это доступно. В Edge Canary теперь есть новый параметр, который позволяет запретить автоматическое воспроизведение всех мультимедиа на сайте", - говорится в сообщении Microsoft.

Главный конкурент Microsoft Edge, Google Chrome, не оснащен подобной функцией, но позволяет отключить звук автоматически воспроизводимых аудио и видео нажатием специальной кнопки.