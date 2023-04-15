Илон Маск сообщил, что Space X испытает сверхтяжелую ракету
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Американский предприниматель Илон Маск сообщил о проведении в понедельник, 17 апреля, испытания компанией SpaceX сверхтяжелой ракеты.

Об этом говорится в сообщении миллиардера в его аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля", - написал Маск.