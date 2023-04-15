https://news.day.az/hitech/1555662.html Илон Маск сообщил, что Space X испытает сверхтяжелую ракету
Илон Маск сообщил, что Space X испытает сверхтяжелую ракету
Американский предприниматель Илон Маск сообщил о проведении в понедельник, 17 апреля, испытания компанией SpaceX сверхтяжелой ракеты.
Об этом говорится в сообщении миллиардера в его аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля", - написал Маск.
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