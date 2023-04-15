https://news.day.az/hitech/1555768.html Польская армия получила вторую партию «Байрактаров»
Польская армия получила вторую партию «Байрактаров»
Вторая партия беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар ТБ-2" турецкого производства доставлена в Польшу.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Для польской армии прибыло больше "Байрактаров". Испытания беспилотных летательных аппаратов, проведенные на 12-й Базе БПЛА в Мирославце, завершились положительно. Первый набор был доставлен в октябре 2022 года", - отметил министр.
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