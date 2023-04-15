Sega намерена купить разработчиков Angry Birds

Японский холдинг Sega Sammy Holdings близок к покупке Rovio Entertainment, разработчика мобильных игр Angry Birds, за $1 млрд. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источникам газеты, Sega может официально объявить о сделке по покупке Rovio Entertainment уже 17 или 18 апреля. Сумма сделки оценивается в $1 млрд и превосходит предыдущее предложение израильской компании Playtika, которая хотела заплатить за Rovio более $800 млн.

Angry Birds - самая популярная мобильная игра Rovio Entertainment, которая вышла в 2009 году. Это первая мобильная игра в истории, загрузки которой преодолели порог в один миллиард скачиваний.