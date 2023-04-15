Пользователи iPhone не могут прожить и дня без своего смартфона

Аналитическая компания CIRP провела исследование, согласно которому каждый второй пользователь iPhone меняет свой смартфон в день поломки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, 45% респондентов заявили, что отремонтируют или заменят iPhone немедленно, то есть в день поломки. В случае с iPad и компьютерами Mac только 27% пользователей решаются на замену в день поломки.

В течение одного или двух дней отремонтировать или заменить iPhone готовы уже 34% пользователей iPhone, а среди владельцев iPad и Mac эти цифры составили 30% и 35% соответственно.

Решаются на замену в течение недели 15% владельцев iPhone, 23% пользователей iPad и 24% хозяев компьютеров Mac.

Лишь небольшая часть опрошенных заявила, что будет ждать больше месяца, либо никогда не заменит устройства, что только подчеркивает, насколько важны для пользователей современные гаджеты.