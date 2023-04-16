Ракета Илона Маска полетит в космос

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что выдало компании SpaceX предпринимателя Илона Маска лицензию на первый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Согласно заявлению, SpaceX соответствует всем требованиям безопасности, экологии, "интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности".

Отмечается, что ракету запустят 17 апреля с частного космодрома компании Starbase в деревне Бока-Чика штата Техас.