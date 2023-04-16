https://news.day.az/hitech/1555924.html Ракета Илона Маска полетит в космос
Ракета Илона Маска полетит в космос
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что выдало компании SpaceX предпринимателя Илона Маска лицензию на первый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.
Согласно заявлению, SpaceX соответствует всем требованиям безопасности, экологии, "интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности".
Отмечается, что ракету запустят 17 апреля с частного космодрома компании Starbase в деревне Бока-Чика штата Техас.
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