Смартфоны Samsung Galaxy S23 подешевели почти на 50%

Новые флагманы Samsung из серии Galaxy S23 потеряли в цене на вторичном рынке США в среднем 43% всего за два месяца после выхода. Об этом в своем новом отчете сообщила аналитическая фирма SellCell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди базовых моделей сильнее всего подешевела версия на 256 ГБ. Новый Galaxy S23 с максимальным объемом памяти в США стоит $860, а на вторичном рынке его в среднем продают на 44,1% дешевле. Чуть меньше (на 41,6%) подешевела версия Galaxy S23 Plus на 512 ГБ. Сильнее всех в цене просела (на 52,7%) топовая модель Galaxy S23 Ultra на 1 ТБ.

Для сравнения SellCell приводит динамику снижения цен iPhone 14 и Google Pixel 7. Новые iPhone за первые два месяца в среднем обесценились на 32,3%. Сильнее всех (на 41,1%) просел базовый iPhone 14 на 512 ГБ, меньше всех (всего на 13,6%) - модель iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ.

Смартфоны Pixel 7 в первые два месяца в среднем подешевели на 45,9%. Сильнее всех (на 50,3%) обесценилась версия Pro на 512 ГБ, а меньше всех (на 39,4%) - модель Pixel 7 Pro на 128 ГБ.

Galaxy S23 - это серия самых новых флагманских смартфонов компании Samsung, которая поступила в продажу 17 февраля 2023 года.