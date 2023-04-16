Инженер переделал беспроводные наушники Apple AirPods в проводные

Инженер и автор YouTube-канала Exploring the Simulation Кен Пиллонел опубликовал видео, на котором показал процесс изготовления Apple AirPods с проводным подключением. Изначально наушники были с Bluetooth-соединением и питанием от аккумуляторов. На публикацию Пиллонела обратило внимание издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В клипе показано, как инженер вскрывает корпус наушников Apple, удаляет из них аккумулятор и подводит к контактам питания провода. Интересно, что провод имеет коннектор USB-С, а не Lightning, который используется в большинстве iPhone и iPad, что только добавляет абсурдности поделке Пиллонела.

Отмечается, что инженер сделал наушники в качестве манифеста. Своей бессмысленной поделкой Пиллонель хочет обратить внимание на неэкологичность AirPods. Наушники Apple не поддаются ремонту, из-за чего после выработки аккумуляторов гаджет можно только выкинуть. Использование USB-С, кажется, является претензией к Apple из-за ее нежелания переходить на общепринятый стандарт USB-С, который вынуждает людей покупать дополнительные провода и приумножать тем самым электронный мусор.

Проводные AirPods - это не первое нашумевшее изобретение Пиллонела. До этого он сделал iPhone X, в котором вместо гнезда Lightning используется USB-C.