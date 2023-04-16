Появилась информация о первом складном смартфоне Meizu

Первый смартфон компании Meizu c гнущимся экраном получит основную камеру с разрешением 200 МП, что позволит новинке конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 5. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера WHYLAB из соцсети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 200-мегапиксельной камерой станет модуль ISOCELL HP1 от Samsung. Он, помимо качественной фотосъемки, сможет записывать видео с впечатляющим разрешением 8К. Похожее решение Gizmochina ожидает увидеть в Samsung Galaxy Z Fold 5, который будет представлен этой осенью.

В качестве вспомогательных фотомодулей в складном смартфоне Meizu могут появиться камеры на 64 МП от OmniVision, на 50 МП, 32 МП, 16 МП, 12 МП и 5 МП от Samsung, а также на 50 МП, 13 МП и 12 МП от Sony. Очевидно, что Meizu не станет интегрировать их все, а выберет только некоторые.

Gizmochina пишет, что о складном смартфоне китайской компании на сегодня известно крайне мало. По последним слухам, новинка Meizu может получить горизонтальную линию сгиба, как у Galaxy Z Flip, а не вертикальную, как у Galaxy Z Fold.

Когда смартфон будет представлен, не сообщается. Gizmochina ожидает, что новая информация об устройстве появится в ближайшие дни.