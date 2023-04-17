Оценена вероятность постоянного прослушивания смартфона

Специалисты оценили вероятность постоянного прослушивания смартфонов собственного владельца. Об этом сообщает газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты британского издания провели эксперимент, чтобы проверить, занимаются ли смартфоны постоянной прослушкой пользователя в рекламных целях. Для этого авторы приобрели совершенно новый телефон Samsung и в течение нескольких дней обсуждали при устройстве, что им нужно приобрести роскошный автомобиль.

Чтобы повысить вероятнось появления релевантных рекламных объявлений, специалисты завели аккаунт на Facebook на имя вымышленного 22-летнего мужчины по имени Робин. Спустя несколько дней журналисты не обнаружили на смартфоне рекламы дорогих автомобилей и сделали вывод, что телефоны не могут постоянно прослушивать пользователя в маркетинговых целях.

В разговоре с газетой специалист по безопасности Barrier Network Джордан Шредер заявил, что современные смартфоны вряд ли прослушивают потребителей. По словам Шредера, траты на прослушивание миллионов пользователей были бы слишком высокими - у IT-компаний есть и другие способы сбора информации. Джордан Шредер заметил, что производители гаджетов и сервисы формируют потрет потребителя, полагаясь на историю поиска и посещений веб-сайтов.