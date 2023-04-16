Разработчики AnTuTu назвали самый мощный гаджет Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили мартовский рейтинг производительности среди гаджетов Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С первого по пятое места были распределены между различными версиями планшетов Apple. Первые две позиции закрепились за iPad Pro на базе M2 с 12,9- и 11-дюймовыми экранами соответственно. При этом разница между ними составила более 120 тыс. баллов. iPad Pro M1 с дисплеями диагональю 12,9 и 11 заняли 3 и 4 позиции, а iPad Air M1 - пятое.

Новейшие iPhone 14 Pro и 14 Pro Max заняли 6-е и 7-е места соответственно. Причем модель Pro немного опередила старшую версию. Восьмое место закрепилось за iPhone 13 Pro Max, который "отстал" от актуальной модели почти на 100 тыс. баллов.

Девятое и десятое места достались iPad Pro с 12,9-дюймовыми экранами с чипами Apple A12X и A12Z соответственно. При этом более старая версия с меньшим объемом оперативной памяти - 4 против 6 ГБ - заняла более высокую позицию, хоть и с отрывом всего в 1 тыс. очков.