Появилось официальное изображение нового складного смартфона Vivo

Китайская актриса Ван Цзывэнь опубликовала в своем профиле в Weibo фотографию, на которой она держит в руках первый смартфон компании Vivo с горизонтальной линией сгиба под названием X Flip. По данным издания GizmoChina, это первый раз, когда неанонсированная новинка Vivo появилась на "живой" фотографии, а не рендере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по опубликованному снимку, X Flip вдохновлен линейкой смартфонов Samsung Galaxy Z Flip. Однако новинка Vivo, кажется, будет заметно крупнее конкурента.

Вместе с тем на фотографии можно заметить довольно большой внешний экран смартфона, который располагается под камерами. Кажется, его диагональ будет составлять не меньше четырех дюймов. К слову, о камерах. В них, как пишет GizmoChina, будет использоваться оптика фирмы Zeiss.

Из других утечек известно, что Vivo X Flip получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, а также 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 512 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.1.

Ожидается, что новинка Vivo будет анонсирована до конца апреля. Вместе со складным смартфоном компания представит планшет Vivo Pad 2.