Падение спроса на ПК сильнее всего ударило по Apple

По данным аналитической компании Canalys, в первом квартале 2023 года было продано около 54 млн компьютеров, что на 32,6% меньше по сравнению с прошлым годом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что рынок персональных компьютеров уже четвертый квартал подряд показывает двузначное снижение. Самое большое падение зафиксировано в сегменте ноутбуков: их продажи упали на 34% и составили 41,8 млн единиц. Поставки настольных компьютеров снизились на 28% - до 12,1 млн единиц. По данным Canalys, 39% партнеров компании жаловались на задержки поставок ПК более пяти недель, а 18% - более девяти недель.

Среди пяти лидеров рынка ПК самый большой спад показала компания Apple: продажи ее компьютеров сократились на 45,5% - до четырех млн единиц. Снижение поставок Dell составило 31% (9,5 млн устройств). Поставки Asus сократились на 29,3% - до 3,9 млн единиц. Поставки HP снизилась на 24% - до 12 млн. Лучшие показатели за первый квартал 2023 года оказались у Lenovo, которая сохранила лидерство на рынке при спаде на 30%, поставив более 12,7 млн устройств.

По прогнозам аналитиков, восстановление спроса и рост продаж компьютеров будет возможен только во второй половине 2023 года или в начале 2024 года.