Илон Маск подтвердил дату первого пуска Starship

Первый испытательный пуск космического корабля Starship состоится в понедельник, 17 апреля.

Дату запуска подтвердил американский предприниматель, глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Попытка запуска завтра", - говорится в сообщении.

Starship предназначен для полетов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полетов на Марс.