https://news.day.az/hitech/1556132.html Илон Маск подтвердил дату первого пуска Starship
Илон Маск подтвердил дату первого пуска Starship
Первый испытательный пуск космического корабля Starship состоится в понедельник, 17 апреля.
Дату запуска подтвердил американский предприниматель, глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Попытка запуска завтра", - говорится в сообщении.
Starship предназначен для полетов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полетов на Марс.
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