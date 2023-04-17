SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

Сверхтяжелая ракета Starship, разрабатываемая для пилотируемых миссий на Луну и Марс, в понедельник совершит тестовый орбитальный полет, сообщает компания-разработчик SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет будет проходить в непилотируемом режиме.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас во временное окно, которое открывается 17 апреля в 08:00 по времени Восточного побережья США.

В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.