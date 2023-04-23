Крупная хакерская группировка нацелилась на технику Apple

Хакерская группировка LockBit, печально известная своими вирусами-вымогателями, создала первое вредоносное ПО специально для компьютеров Apple Mac. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на ИБ-исследователей, обнаруживших следы разработки, передает Day.Az.

Если слухи подтвердятся, то LockBit может стать первой крупной хакерской группой, которая создала вирус-вымогатель для устройств Apple. Эта группировка работает по бизнес-модели RaaS [рус. вирус-вымогатель как услуга], предлагая свои вредоносные программы за деньги. На западе LockBit называют российской группировкой, так как большинство ее участников говорят на русском языке.

Сообщается, что сборка вируса для Mac получила название "locker_Apple_M1_64", впервые ее упоминания относятся к ноябрю 2022 года. ИБ-специалисты сообщают, что с тех пор вирус не был замечен в сети, что свидетельствует об отсутствии атак с его применением, однако призывают всех оставаться бдительными и не забывать об обновлениях программного обеспечения.