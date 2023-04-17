Google призвала пользователей экстренно обновить Chrome

Компания Google выпустила экстренное обновление браузера Chrome до версии 112.0.5615.121, призванное защитить пользователей от опасной уязвимости. Об этом сообщает портал The Register, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об уязвимости с кодом CVE-2023-2033. Она стала первой брешью нулевого дня в браузере Google Chrome с начала 2023 года. Злоумышленник может использовать эту уязвимость при помощи вредоносного сайта, после чего получит доступ к системе жертвы.

Известно, что Google признала наличие эксплойта и его применение в интернете. Уязвимостью была обнаружена специалистом Google Threat Analysis Group 11 апреля, после чего компания выпустила срочный патч для браузера и призвала всех пользователей обновиться до последней его версии. Технические подробности об атаках при помощи CVE-2023-2033 традиционно не раскрываются, чтобы большинство успело безопасно установить апдейт.