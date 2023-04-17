Представлен смартфон Huawei Enjoy 60X с большой батареей и функцией пауэрбанка

Компания Huawei провела масштабную презентацию, на которой представила бюджетный смартфон Enjoy 60X с аккумулятором емкостью 7000 мАч. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главной особенностью новинки стал аккумулятор на 7000 мАч, емкости которого хватит на долгое время работы, а также для зарядки других устройств - Huawei Enjoy 60X может выступать в качестве внешнего аккумулятора. Сам смартфон заряжается от блока мощностью 22,5 Вт.

Huawei Enjoy 60X оснащен IPS-экраном диагональю 6,95 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Над дисплеем имеется вырез в стиле iPhone 13, в котором спрятана фронтальная камера на 8 Мп. Основная камера представлена сенсором на 50 Мп и датчиком глубины с разрешением 2 Мп.

За производительность новинки отвечает чип Snapdragon 680 и 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет доступен в трех модификациях - со встроенным хранилищем на 128, 256 или 512 ГБ.

Huawei Enjoy 60X также оснащен NFC-модулем и работает под управлением фирменной операционной системы Harmony OS 3.

Enjoy 60X поступит в продажу в Китае по цене от 1,8 до 2,3 тыс. юаней.