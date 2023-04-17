Представлен конкурент ChatGPT

Компания Amazon представила собственный сервис Bedrock, позволяющий создавать чат-ботов с искусственным интеллектом на основе языковой модели Amazon Titan, а также доступ к технологии преобразования текста в изображения от Stability AI. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Titan умеет генерировать текст для сообщений, электронных писем и других документов, а также окажет помощь при поиске.

В Amazon пояснили, что сервис Bedrock позволит разработчикам применять разные нейросети для улучшения своего программного обеспечения. Они смогут добавлять генераторы теста, картинок и различных помощников с ИИ.

Сервис появился в качестве ответа на анонс языковой модели GPT-4 от OpenAI и основанного на ней чат-бота ChatGPT. При этом представители Amazon отказались говорить о размере своих языковых моделей или раскрывать данные, использованные для обучения.