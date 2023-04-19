Xiaomi представила карманный насос для шин в стиле iPod

Компания Xiaomi выпустила карманный насос для шин Mijia Inflatable 2, чей дизайн напоминает внешний вид плеера Apple iPod. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компрессор устройства обеспечивает давление накачки до 1034 кПa. При этом насос может накачать пустую шину примерно за 8-10 минут.

Емкость аккумулятора насоса составляет 2000 мАч - одного заряда хватает примерно на 10 шин. Устройство оснащено разными режимами, позволяющими подкачивать разные типы колес, а также мячи.

Mijia Inflatable 2 оснащен OLED-экраном, на который выводится тип накачки, заряд, а также давление. Управляется насос с помощью круглой панели с кнопками, напоминающей аналогичную у плеера iPod Classic.

Стоимость гаджета составляет 199 юаней. Предзаказ Mijia Inflatable 2 на территории Китая уже открыт.