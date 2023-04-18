В WhatsApp появится новая функция
Команда мессенджера WhatsApp разрабатывает функцию использования анимированных эмодзи в чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Функция была замечена в бета-версии сервиса для десктопа. По мнению экспертов WABetaInfo, анимированные эмодзи улучшат пользовательский опыт, сделав переписку "более веселой", а эмоции "яркими".
Анимация будет запускаться автоматически, если у выбранного пользователем эмодзи есть движущаяся версия. Анимированные эмодзи созданы при помощи Lottie, специальной библиотеки для веб-разработки. Как отмечают в WABetaInfo, администрации мессенджера было бы неплохо также задуматься об отключении этой функции в настройках для тех, кто считает анимацию эмодзи избыточной и мешающей воспринимать информацию.
Ожидается, что функция станет доступна широкому кругу пользователей в ближайшем будущем.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре