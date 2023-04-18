Анонсирован самый дорогой телевизор Xiaomi

В ходе масштабной презентации компания Xiaomi представила флагманский телевизор Mi Master 86 с матрицей QD Mini-LED, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Телевизор Mi Master 86 получил 86-дюймовый 4K-экран, выполненный по технологии Mini-LED на базе квантовых точек. Благодаря 1800 зонам локального затемнения, экран способен показывать почти идеальный черный цвет с яркостью всего 0,0001 нит и достигать пиковой яркости в 2000 нит. Кроме того, экран может отображать 99,5% цветового диапазона BT.709, 99% - DCI-P3 и 94,5% - Adobe RGB.

Отмечается, что телевизор способен работать при частоте обновления 144 Гц, а также поддерживает HDMI 2.1 и технологию AMD FreeSync Premium Pro.

Xiaomi Mi Master 86 оснащен девятью динамиками мощностью 70 Вт, которые создают 3.1-канальный звук. Заявлена поддержка Dolby Visio и Dolby Atmos, а также наличие сертификации IMAX.

Новинка поступит в продажу в Китае 21 апреля по цене 160 тыс. юаней (около 1,9 млн руб.). О доступности Mi Master 86 за пределами КНР не сообщается.