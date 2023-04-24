Рынок смартфонов продолжает снижаться пятый квартал подряд

По данным аналитической компании Canalys, глобальный рынок смартфонов продолжает сокращаться и в первом квартале 2023 года упал на 12%. Это пятый квартал подряд, когда фиксируется снижение спроса на смартфоны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в первом квартале 2023 года компания Samsung восстановила лидерство на рынке с долей 22%. Apple благодаря высокому спросу на линейку iPhone 14 Pro заняла второе место с долей 21%. Xiaomi сохранила третью позицию с долей 11%, запустив флагманскую линейку ближе к концу квартала.

Также отмечается, что бренды Oppo и Vivo укрепили свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на домашних рынках, получив по итогу 10% и 8% рынка соответственно.

Аналитики прогнозируют, что объем продаж на мировом рынке смартфонов увеличится за счет снижения запасов в ближайшие несколько кварталов.