Microsoft огласила список игр, которые появятся в Game Pass

Microsoft опубликовала список новинок, которые появятся в каталоге сервиса Game Pass во второй половине апреля и начале мая.

Главным хитом станет вампирский кооперативный экшен Redfall, который выйдет 2 мая, а уже сегодня состоялся релиз экшен-стратегии Minecraft Legends, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Полный список новинок:

доступна - Minecraft Legends (PC и Xbox One/Series);

20 апреля - Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (PC и Xbox One/Series);

20 апреля - Medieval Dynasty (Xbox One);

21 апреля - Homestead Arcana (PC и Xbox Series);

26 апреля - Cassette Beasts (PC);

27 апреля - BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (PC и Xbox One/Series);

27 апреля - The Last Case of Benedict Fox (PC и Xbox One/Series);

2 мая - Redfall (PC и Xbox Series).

30 апреля из каталога Game Pass уберут:

Bugsnax (PC и Xbox One/Series);

Destroy All Humans! (PC и Xbox One/Series);

Dragon Quest Builders 2 (PC и Xbox One/Series);

Tetris Effect Connected (PC и Xbox One/Series);

Unsouled (PC и Xbox One/Series).