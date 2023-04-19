Страны G7 намерены принять план действий по искусственному интеллекту

Министры стран Группы семи (G7), ответственные за цифровизацию и технологии, в ходе предстоящей в конце апреля встречи намерены принять план действий по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщила в среду газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что главы цифровых ведомств "семерки" хотят выступить за реализацию концепции "ответственного ИИ" на фоне опасений по поводу утечек данных при использовании чат-бота ChatGPT и других аналогов. Министры G7, как ожидается, сформулируют несколько отдельных документов по управлению ИИ, а также надежному и свободному распространению данных в сетевом пространстве, видению следующего поколения высокоскоростной связи 6G.

Кроме того, в итоговом заявлении они намерены подтвердить важность безопасности подводных коммуникационных кабелей и решительно осудить правительственные ограничения на доступ в интернет.