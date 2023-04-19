Axiom Space объявляет о новой программе пилотируемых космических полетов

Новую программу, позволяющую странам создавать программы пилотируемых космических полетов без необходимости развивать собственную космическую инфраструктуру, представила Axiom Space, сообщает портал Space news, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Программа доступа в космос Axiom предлагает странам многоуровневый подход к проведению исследований на Международной космической станции (МКС) или будущей коммерческой космической станции Axiom, а также к полетам своих собственных астронавтов.

Программа фактически представляет собой "космическую программу в коробке", - сказал Теджпол Бхатиа, один из директоров Axiom. "Новшеством является доступ "под ключ" по доступным, устойчивым и предсказуемым ценам", - отметил он.

Отметим, в 2020 года NASA объявило о намерении постройке в сотрудничестве с Axiom трех новых модулей МКС. Первый модуль планируется запустить в 2024 году.